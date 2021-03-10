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10.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Гугл в России ведет себя как злостный рецидивист


Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований российского законодательства о защите граждан от зловредного контента. Это уже третий штраф, который выплачивает компания за одно и то же нарушение.

Об этом на своем официальном сайте сообщил Роскомнадзор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи (сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф оплачен).

Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения. 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен).

Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. Суд состоялся 17 декабря 2020 года. Мировым судьей судебного участка № 422 Таганского судебного района г. Москвы компании был назначен штраф в размере 3 млн рублей.

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