«ГУЛАГ!» – либералы рисуют страшные условия содержания Навального в колонии

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный блогер Алексей Навальный будет отбывать тюремный срок за мошенничество (2,5 года) во Владимирской области.

Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во Владимирской области две исправительных колонии, но большинство СМИ уверены, что Навального посадят в исправительную колонию №2 в городе Покров Петушинского района.

При этом либеральные комментаторы утверждают, что это чуть ли не самая ужасная зона в России.

«У Путина специфическое чувство юмора. Легко могу себе представить, как он, мерзко хихикая, говорит: «Сделайте так, чтобы пациент сидел ПОД ВЛАДИМИРОМ». Про колонию эту рассказывают жуткие вещи. Красная зона, где администрации помогают поддерживать порядок так называемые «активисты» из числа самих заключённых. Людей здесь систематически подавляют и ломают, режим направлен на максимальную изоляцию и унижение человеческого достоинства», – написал в своем «фейсбуке» глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

Штаб Навального выпустил специальный ролик, посвященный условиям содержания Навального. В нем утверждается, что всех заключенных по прибытию в Покров избивают (либеральные СМИ тут же выдали заголовки о том, что блогера не избили, представив это как новость).

Навальнисты утверждают, что заключенным в покровской колонии запрещают разговаривать, постоянно дают бессмысленные, унижающие человеческое достоинство задания, не дают спать и избивают.

Штаб Навального создал очередной компьютерный ролик – фейковый пролет дрона над режимным объектом. Это, конечно, не «дворец Путина», но тоже стоит денег.

Особенно преуспел в воспевании жестокости покровской колонии националист Дмитрий Демушкин, который утверждает, что сидел там. По его словам, в секторе усиленного контроля осужденному придется всегда ходить с руками за спиной, с опущенной вниз головой.

«Очень сложные условия содержания… Восемь часов стоишь, восемь часов сидишь, семь с половиной часов спишь, быстро ходишь три раза в столовую», – рассказал Демушкин.

Он также посетовал на плохое питание, состоящее из одних каш.

По словам журналиста Эдуарда Петрова, он не увидел фамилии Демушкина в списках заключенных, отбывавших наказание в покровской колонии.

В колонии содержится единовременно 800 заключенных, разделенных на 10 отрядов.

«В каждом отряде первоходки, люди, которые в первый раз попали в колонию. Там люди, которые совершили ДТП, мелкие мошенничества, кражи, незначительные преступления, а также те, кто, как и Навальный, уклонялись от появления во ФСИНе. Навального там ждут. Эта колония недалеко от Москвы, и Юля Навальная, близкие друзья, телевизионщики могут, наверное, подъехать и посмотреть, в каких условиях будет жить Алексей», – сказал Петров в эфире youtube-канала «Соловьевlive».

По его информации, осужденные заняты производством изделий для металлургического завода в Покрове, можно освоить профессию токаря. Также в колонии работает швейных цех, где заключенные шьют маски.

«Огромное количество осужденных хотят быть занятыми на этом производстве. Самое интересное, что вакантно место в библиотеке. Друг Алексея Навального Белых (бывший губернатор Кировской области, осужденный за взятку – ред.) сразу занял это место. Если Алексей Навальный захочет, он сможет заняться этой непыльной работой. Еще есть клуб вокальной песни, можно поиграть на гитаре», – рассказал Петров.

До Навального никто из известных людей в покровской колонии не сидел, поскольку они получают обычно более серьезные сроки.

«Покровская колония не ужасная. Он сделана комфортно. Когда была реформа, были созданы колонии для первоходок – людей, которые не должны были общаться с криминальным миром, где нет авторитетов, урок. Там люди не говорят на уголовном языке», – сказал Петров.

Покровская колония считается одной из лучших колоний центральной России, поскольку на нее меньше всего жалоб от заключенных.

Отметим, что даже в пропагандистском ролике навальнистов приводится репортаж одного из федеральных каналов об открытии в покровской колонии специального блока для свиданий с родными, состоящего из уютных и комфортабельных комнат.

«Свидания раз в два месяца, но если он станет активистом, то возможно ежемесячно. К нему будет повышенное внимание, поскольку он имеет статус склонного к побегу. Возможно, он что-то кому-то сказал. А судя по его судам, он может делать истерические заявления. Это уже повод поставить его на учет», – рассказал журналист Олег Лурье.

По его информации, в покровской колонии заключенные проживают в секциях по 10-12 человек. При этом Лурье напомнил, что Навальный запретил адвокатам рассказывать об условиях своего содержания в СИЗО «Матросская тишина». Он предположил, что блогер сидел в комфортабельном номере, предназначенном для высокопоставленных лиц. В суде Навальный рассказывал, что у себя в камере солит огруцы и изготавливает мороженное.

Владимирский омбудсмен Людмила Романова сообщила, что жалоб от Навального пока не поступало.

Рисующие ужасы персонального ГУЛага для Навального либеральные СМИ могут накликать на него беду. Блогер проходит еще по одному уголовному делу по факту мошенничества с добровольными пожертвованиями. Если он будет осужден, то получит более длительный срок и переедет в другую колонию – с более строгими условиями содержания.