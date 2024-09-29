Гулбаат Рцхиладзе: Народ желает укрепления суверенитета Грузии и урегулирования отношений с Россией

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Нынешние власти Грузии опираются сейчас на те слои общества, которые заинтересованы в укреплении отношений с Россией. И победа правящей партии на предстоящих выборах лишь усилит выбранный курс.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПН» размышляет руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе.

ПН: Грузинские власти в последнее время предприняли несколько шагов, вызвавших резкую критику западных посольств (закон об иноагентах, запрет пропаганды ЛГБТ и т.п.). Неужели пришло понимание ошибочности предыдущего курса?

Г.Р: Грузинские власти учли настроения в обществе, которому надоели лицемерие и пустые обещания Запада. Социальный заказ от народа – укрепление суверенитета Грузии и урегулирование отношений с Россией. Действующей власти нужны голоса этой значительной части электората, так как та часть электората, которая настроена против России (и то, вследствие многолетней пропаганды), заведомо не будет голосовать за партию власти, которая это понимает и ведет себя соответствующим образом. Но есть еще и второй фактор: фактический правитель Грузии Бидзина Иванишвили уже несколько лет назад перестал пользоваться доверием на Западе, ему заблокировали активы в швейцарском банке (около 2 млрд долларов). Потом был отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям после начала СВО.

ПН: Если сравнивать с точки зрения уровня жизни простого населения, к чему привел прозападный курс и разрыв экономических связей с Россией?

Г.Р: Экономических связей с Россией Грузия сама не разрывала, но режим Саакашвили спровоцировал Россию ввести санкции против Грузии, на время заморозив с ней торговлю. Одной из причин провала «Национального движения» в 2012 году стало именно это, так как положение многих граждан Грузии и целых отраслей экономики резко ухудшилось. При новой власти с 2013 года торговля восстановилась, из России в Грузию хлынул большой поток туристов и т.д., и эти отношения с Россией являются одним из главнейших факторов экономического роста Грузии.

ПН: Есть ли угроза искусственного раскола Грузинской Церкви по примеру того, что произошло на Украине? Возросли ли эти риски, учитывая позицию ГПЦ по ЛГБТ и прочим западным «ценностям», в защиту которых выступают посольства США и стран ЕС? Известно, что на Саакашвили ориентировались некоторые иерархи, готовые признать неканоническую ПЦУ.

Г.Р: Раскола Церкви не будет, слава Богу, наш контекст в корне отличается от украинского. Даже ориентированные на Саакашвили церковные иерархи не осмелятся пойти на такую попытку, а если осмелятся-таки, то проиграют однозначно.

ПН: Каким вы видите перспективы примирения с абхазцами и осетинами? Сейчас противоречия кажутся кардинальными. Осетины стремятся в РФ, Абхазия хочет быть самостоятельной. Может ли тут сработать формула, которая предлагалась Западом для Сербии и Косово – «в Евросоюзе вопрос границ не важен» – «для Грузии в союзе с Россией вопрос границ с бывшими провинциями будет не важен»?

Г.Р: Считаю, что с осетинами будет легче договариваться, несмотря на то, что последняя кровопролитная война в 2008 была с ними, а не с абхазцами. Осетины в отличие от абхазского общества, более прагматичны, они рассуждают рационально, на основе общности интересов. Такая общность интересов есть у грузин и осетин. Например, открытие трассы Владикавказ – Гори через Южную Осетию. КПП Ларс и Военно-Грузинская дорога не справляется с потоком перевозки грузов и пассажиров, страдает уникальная природа Дарьяльского ущелья. Объездная дорога Млета-Коби ситуацию радикально не изменит. Нужна вторая дорога, соединяющая Грузию с Россией. В условиях несговорчивости абхазов, которые постоянно и параноидально озабочены своей малочисленностью и потерей мнимого суверенитета, и которые отказываются не то что открыть коммуникации в Грузию, но и в отношениях с Россией не готовы иметь взаимовыгодные проекты, открытие дороги через ЮО остается вариантом. Эта дорога сблизит интересы грузин и осетин, бюджет Цхинвальской республики будет наполняться, люди станут зарабатывать, но также улучшится наземная связь России с Турцией, что весьма немаловажно в нынешних условиях антироссийских санкций Запада. Вот в такое прагматичное примирение я больше верю, чем в копошении прошлого. Из истории мы должны брать лишь позитивное. Например, факт, что мужем царицы Тамар был осетинский принц Давид Сослан. Таким образом, Багратионы после царицы Тамар стали и осетинских кровей. Как можно делить народы с такой общей многовековой историей? Отдельные столкновения между осетинами и грузинами, точнее – средневековые восстания осетин в составе Грузинского королевства имели место быть, но эти два народа составляют одно историческое целое. Осетины пойдут на сотрудничество с Грузией при наличии собственного интереса, плюс благожелательного отношения к этому со стороны Москвы. Политическое урегулирование статуса Южной Осетии придет как бы само собой. Абхазию надо отложить на потом, пусть там сменится пара поколений. Грузия должна набраться стратегического терпения и усиливаться самой.

ПН: Как грузинские СМИ освещают ход СВО? Есть ли в обществе понимание целей России?

Г.Р: Проправительственные СМИ в последнее время поумерили свой тон и больше критикуют Запад, чем СВО и Россию в целом. Ну а соросовские, которых все же большинство, понятное дело.

ПН: Публикуются ли данные о потерях наемников из Грузии? Как происходит их вербовка?

Г.Р: Да, в целом потери не скрываются, погибших наемников прозападные СМИ объявляют «героями», правительственные СМИ относятся более настороженно. Вербовка отдельная тема для большого разговора более специфического характера.

ПН: Продолжает ли Украина попытки вмешательства в дела Грузии? Как используется фактор Саакашвили?

Г.Р: Украина несколько отошла на второй план, но в Киеве расчет явно делают на смену власти. В этой ситуации могут пригодиться те самые боевики, которые нанимались в ряды ВС Украины – в случае силового развития событий после парламентских выборов 26 октября. Что касается личного фактора Саакашвили – он, как говориться, на любителя. Экзальтированных сторонников «Миши» в Грузии довольно поубавилось, в том числе и по причине неадекватности пациента, которая окончательно стала доступной и убедительной. Думаю, что в «Мишу» как будущего лидера даже его родная мама не верит, хотя есть и исключения. Давно разочаровавшись в «Мише», американцы фаворизируют другие оппозиционные партии, которым они помогли в становлении, хотя и от общения с «националами» тоже не отказываются.

ПН: Спасибо за ответы!