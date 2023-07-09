Гулбаат Рцхиладзе: Россия пока имитирует работу и весьма бездарно

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Власти Грузии позволяют вести оголтелую антироссийскую пропаганду на подконтрольных телеканалах. Потепление отношений с Москвой – это иллюзия. Запущенного авиасообщения с Москвой недостаточно. Чиновники в Грузии тут же отыграют назад, как только почувствуют угрозу для себя, как это уже было с законом об иноагентах. А Россия не ведет работы с гражданским обществом Грузии, лишь «бездарно имитируя работу».

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.

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ПН: В прессе появилась информация об отравлении одного из руководителей Грузинской Православной Церкви. Что об этом известно?

Г.Р: Речь идет об отравлении тяжелыми металлами местоблюстителя (то есть наиболее доверенного лица) Патриарха Ильи Второго – митрополита Шио Муджири.

Вчера мне подтвердили, что распространенная либерально-бульварными СМИ информация об отравлении владыки Шио правда. Мышьяком были обработаны его рабочий стол и стул, а также личная икона.

Владыка Шио получил отравления еще в начале июня, и эта информация скрывалась до последних дней, однако интересно, что СМИ, финансируемые и управляемые западными фондами, первыми узнали (или с самого начала знали) об этом отравлении, которое, слава Богу, завершилось без желаемого для убийц результата – владыка выжил и продолжает свою деятельность.

ПН: Известно, что он не поддержал создание на Украине раскольнической «церкви», легализованной стамбульским Патриархом Варфоломеем. Может, отравление имеет украинский след – склонить руководство ГПЦ к нужному Западу решению?

Г.Р: И Патриарх, и владыка Шио, действительно придерживаются вселенских церковных законов, поэтому создание раскольнической церкви на Украине они не признают.

Напомню, что в 2015 году место также имела попытка отравления самого Патриарха, когда он вылетел на лечение в Германию. Человек – священник, настоятель церкви, был задержан в аэропорту Тбилиси при попытке вывезти мышьяк в Берлин. Он, по-моему, до сих пор сидит в тюрьме, но ему прокуратура не инкриминировала попытку отравления Патриарха, а ограничилась обвинением в попытке посягательства на жизнь его секретаря. То есть, дело частично замяли – как мне говорят, по просьбе самого Патриарха Ильи Второго, чтобы не раскачивать ситуацию внутри Церкви.

Но с тех пор стало еще хуже, место также имела попытка дискредитации Патриарха со стороны доверенного лица экс-президента Саакашвили – владыки Петра, который в итоге проиграл и был исключен из состава Св. Синода, потеряв должность епископа, но все же сильно раскачал единство ГПЦ.

Что касается «украинского следа» в отравлении митрополита Шио, то пока никак фактами подтвердить не могу. Хотя подозрения возникают естественным образом; надо изучить все возможные версии.

ПН: В любом случае, отношения Украины и Грузии сегодня явно охлаждены из-за нежелания Тбилиси открывать «второй фронт» против России.



Г.Р: Грузия всячески поддержала и парадоксальным образом продолжает поддерживать киевский режим на всех международных платформах. Правительство Грузии реально придерживается западных санкций в банковской сфере, блокирует выгодные для нее самой масштабные проекты с Россией – например, коридор «Север-Юг», допускает и поощряет ежедневную антироссийскую и проукраинскую пропаганду в контролируемых им СМИ и т.д. Тем не менее, киевскому режиму и его западным покровителям всего этого мало. По их мнению, Грузия должна быть более радикальной и, как минимум, должна закрыть свою границу с Россией (КПП Верхний Ларс) для большинства грузов, предназначенных для РФ. Некоторые высокопоставленные чины киевского режима, как например, секретарь Совбеза Данилов говорят даже о необходимости открытия «второго фронта» против России руками Грузии. Правительство Грузии не может себе позволить закрытие границы с Россией даже для частичного прекращения поставок в Россию (ничего не говоря о «втором фронте»), так как это вызовет ответные меры со стороны России с непредсказуемыми последствиями для грузинской экономики.

Но, если давление усилится настолько, что власти Грузии почувствуют непосредственную угрозу своего существования, они пойдут и на это (как показали события 8-9 марта, когда под давлением извне был аннулирован законопроект об иноагентах).

ПН: Ряд медиа показали кадры с Михаилом Саакашвили. Выглядит, мягко сказать, похудевшим. Известно ли что со здоровьем бывшего президента, как идет ход его дела?



Г.Р: Это меня мало волнует и думаю, большинство грузинского народа тем более мало волнует – Саакашвили всем изрядно надоел. Но он все еще интересен киевскому режиму и глобалистским силам. Поэтому Саакашвили остается фактором влияния на грузинскую политику.

ПН: На кадрах Саакашвили вещает на фоне украинского флага. Зачем он его повесил?



Г.Р: Ну как, он же «украинский патриот», Грузия ему мала, ему покоя не дает своя мегаломания.

ПН: Не так давно запустилось прямое авиасообщение с Россией. Как к этому относятся рядовые грузины, что может еще произойти для потепления отношений с РФ?

Г.Р: Да никак. Самолеты на то и есть самолеты, что должны летать. Самолеты также летают в сторону Европы и стоят на порядок меньше, чем в сторону России. Хотя вот уже на днях должны быть запущены новые рейсы между городами России и Грузии, вместо одного лишь маршрута Тбилиси-Москва. Новые рейсы, предположительно, повлияют на цены на билеты в сторону их резкого снижения. Что касается дальнейшего потепления отношений, необходимо учитывать реальность и работать на уровне общества Грузии, а не только с его официозом.

Американцы и европейцы выигрывают именно благодаря этой работе – они ведь работают не только с официозом и политическими партиями, но со СМИ, НКО, фермерами, врачами, учителями, студентами… Россия пока имитирует такую работу и весьма бездарно. Но говорить об этом вслух в российских СМИ тоже запрещено.

ПН: Накануне в Грузии местные активисты разогнали гей-парад. Насколько эти западные ценности грузинам вообще близки и понятны? Как относиться к попыткам привить их?

Г.Р: Разогнали не власти, а анти-гей-активисты. Естественно, что никакие это не ценности вообще и особенно чужды грузинам. Но глобалистская повестка ставит во главу угла признание этих горе-ценностей, даже во вред реальной политике и национальным интересам США и др. западных держав.