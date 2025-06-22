Гулёна Тихановская вовсе не ждала мужа из зоны

Освобождение Сергея Тихановского стало, конечно, событием неординарным для белорусской политики, но чего-то подобного можно было ожидать. Накануне визита высокого американского гостя Лукашенко сделал реверанс в ознаменование восстановления отношений.

Примерно то же мы наблюдали накануне событий 2020 года. Тогда в Минск стаями слетались Помпео, высокопоставленные неоконы и американские генералы-ястребы. Они открыто говорили о необходимости «создать бастион против российского неоимпериализма».

На это время пришелся период максимального охлаждения белорусско-российских отношений. В лесах искали вагнеровцев, а госпропаганда изощрялась в антироссийских пассажах. В Белом доме тогда сидел тот же Трамп, который отправил Келлога в Минск сегодня. В этот раз о мотивах визита американская сторона предпочла не распространяться, упомянув только урегулирование украинского конфликта. Однако, вряд ли все шесть с половиной часов переговоров стороны обсуждали только Украину.

Государственная пропаганда, после некоторой паузы, отреагировала на освобождение Тихановского со злорадством. Одни предсказывают скорое снятие санкций, другие – скорое снятие темы политзаключенных с повестки дня, третьи просто размахивают «грязным бельем» четы Тихановских.

На самом деле освобождение Тихановского было просто широким дипломатическим жестом, а вопросы санкций и политзаключенных находятся в других плоскостях. Однако, освободив именно Тихановского, в Минске, похоже, преследовали и свои цели. Визит высокопоставленного американца мог быть при этом лишь удобным поводом.

Почему выпустили именно его, а не Бабарико, Колесникову или других известных оппозиционеров? Налицо желание вызвать эффект «дрожжей в сортире» белорусской оппозиции. Из всех лидеров оппозиции образца 2020 года Тихановский – наиболее нахрапистый и наименее интеллектуальный. Это вам не банкир-интеллектуал Бабарико, способный плести интриги годами. Тут мужик попроще.

Свою деятельность он начинал в лихих 90-х в криминализованной сфере гомельского шоу-бизнеса, занимался организацией концертов и рейвов, имел ночные клубы. Пытался искать счастья в Москве, но вернулся в Белоруссию. Говорят, после конфликта с местными «авторитетными людьми». В общем, тот еще «пацан из 90-х».

А еще муж Тихановской, кстати, не благословлял супругу на всю ту бурную политическую деятельность, которую она вела, пока он сидел в тюрьме. На момент его ареста она была всего лишь домохозяйкой. Вся дальнейшая история с выборами и ролью лидера оппозиции – это уже дело рук оппозиционных политтехнологов и их западных кураторов.

После освобождения Тихановского в белорусской политэмиграции наступил период неопределенности. Передаст ли Светлана своему мужу лидерство в оппозиции? Примут ли его ее кураторы и стая прилипал. Какие отношения будут у Тихановского с этими прилипалами, которые годами кормились от финансовых потоков, кружившихся вокруг его недалекой супруги.

В этой паре лидером всегда был он. Сейчас ситуация изменилась. Налицо стандартная ситуация «Вернулся муж внезапно с зоны, а жена…». Тут можете продолжать сами, но после освобождения Сергею предстоит узнать много нового и весьма вероятен конфликт между супругами. Этим конфликтом могут воспользоваться многочисленные оппоненты Светланы внутри оппозиции. В общем, запасаемся попкорном.