Гумпомощь ООН Украине для борьбы с covid неделями простаивает на украинских таможнях

22.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Гуманитарные грузы стоят на границе неделями из-за бюрократических процедур, которые правительству Украины некогда решать, в то время как в этой помощи нуждаются миллионы украинцев.

Об этом в ходе круглого стола заявил глава офиса ООН по координации вопросов на Украине Игнасио Леон Гарсия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гуманитарная помощь прибывает для помощи населению Украины. Она постоянно предоставляется и обеспечивается отдельно в аспекте для борьбы с covid. Но мы видим, что грузы на границе простаивают неделями из-за бюрократичных процедур для пересечения границ, в частности. И эти бюрократичные процедуры занимают 2-3 недели, для того, чтобы эта помощь дошла и попала туда, куда должна была попасть, чтобы она прошла таможню.

Нельзя относиться к гуманитарной помощи таким образом, нельзя к ней относиться так, как к остальным товарам, которые прибывает в страну. Конечно, гуманитарная помощь требует отдельного отношения. Это два разных вопроса.

Гуманитарная помощь должна быть такой помощью, которая очень быстро обеспечивается, чтобы люди ее получали своевременно и могли получить от нее выгоду и получить к ней своевременный доступ, как раньше», – заявил Гарсия.

«Мы готовы поддерживать вас настолько, насколько это возможно, мы готовы поддерживать украинские учреждения в проведении этой процедуры, с помощью которой мы сможем предоставлять гуманитарную помощь. И мы готовы совместными усилиями бороться с теми вызовами, которые у нас возникают. И мне кажется, что мы можем решить эту проблему.

Проблема лишь в том, чтобы изменить законодательство. И это изменение законодательства изменит жизнь миллионов людей. Мы должны для себя решить, что мы хотим: хотим ли мы, чтобы миллионы людей проходили эту бюрократичную процедуру, или мы хотим, чтобы эти люди могли получать ту гуманитарную помощь, на которую они имеют право?» – добавил представитель ООН.