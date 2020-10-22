22.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Коррупция, Медицина, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Гумпомощь ООН Украине для борьбы с covid неделями простаивает на украинских таможнях


Гуманитарные грузы стоят на границе неделями из-за бюрократических процедур, которые правительству Украины некогда решать, в то время как в этой помощи нуждаются миллионы украинцев.

Об этом в ходе круглого стола заявил глава офиса ООН по координации вопросов на Украине Игнасио Леон Гарсия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Гуманитарная помощь прибывает для помощи населению Украины. Она постоянно предоставляется и обеспечивается отдельно в аспекте для борьбы с covid. Но мы видим, что грузы на границе простаивают неделями из-за бюрократичных процедур для пересечения границ, в частности. И эти бюрократичные процедуры занимают 2-3 недели,  для того, чтобы эта помощь дошла и попала туда, куда должна была попасть, чтобы она прошла таможню.

Нельзя относиться к гуманитарной помощи таким образом, нельзя к ней относиться так, как к остальным товарам, которые прибывает в страну. Конечно, гуманитарная помощь требует отдельного отношения. Это два разных вопроса.

Гуманитарная помощь должна быть такой помощью, которая очень быстро обеспечивается, чтобы люди ее получали своевременно и могли получить от нее выгоду и получить к ней своевременный доступ, как раньше», – заявил Гарсия.


«Мы готовы поддерживать вас настолько, насколько это возможно, мы готовы поддерживать украинские учреждения в проведении этой процедуры, с помощью которой мы сможем предоставлять гуманитарную помощь. И мы готовы совместными усилиями бороться с теми вызовами, которые у нас возникают. И мне кажется, что мы можем решить эту проблему.

Проблема лишь в том, чтобы изменить законодательство. И это изменение законодательства изменит жизнь миллионов людей. Мы должны для себя решить, что мы хотим: хотим ли мы, чтобы миллионы людей проходили эту бюрократичную процедуру, или мы хотим, чтобы эти люди могли получать ту гуманитарную помощь, на которую они имеют право?» – добавил представитель ООН.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть