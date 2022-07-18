Гундаров: Новые РСЗО способны изменить тактику ведения боя ВСУ

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Новости Украины

Поставленные на Украину РСЗО M270 MLRS крайне опасны даже в небольшом количестве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров.

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«Это самые мощные на сегодняшний день РСЗО M270 MLRS на гусеничной платформе с управляемыми реактивными снарядами M31A1. Дальность стрельбы этими боеприпасами до 80 километров. Их поставила Украине Великобритания по договоренности с США. Лондон не раскрыл объем своих поставок M270 MLRS», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что предполагается поставка четырех систем.

«Более мощные, чем бывшие советские реактивные системы залпового огня, они даже в небольшом количестве могут изменить тактику ведения боя ВСУ, если, конечно, уцелеют во время транспортировки по Украине», – считает аналитик.

По его словам, Киев теперь хотел бы получить к этим РСЗО дальнобойные ракеты.