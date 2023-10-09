ГУР Буданова подтвердил, что поставленное на Украину оружие оказалось у ХАМАС

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Россия якобы использует возобновление боевых действий между израильтянами и палестинцами в целях дискредитации Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении Главного управления разведки МО Украины.

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«Государство-агрессор Россия использует нападение террористов ХАМАС на Государство Израиль для масштабной провокации против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС», – отмечается в сообщении.

Указывается, что следующим шагом должны стать «обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе», что должно будет «лечь в основу ряда «разоблачительных публикаций» и «расследований» в западных СМИ».

«Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву. Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров», – считают в ГУР.

Таким образом украинская спецслужба подтвердила, что поставленное киевскому режиму западное оружие оказалось в Палестине. Обвинения же России объясняются не только попыткой отвести подозрения от Украины, но и заставить Израиль оказать военную помощь Украине по предлогом того, что Москва якобы вооружает врагов Тель-Авива.

Примечательно, что в США потребовали провести расследование по этому вопросу.

«Мы должны работать с Израилем, чтобы по серийным номерам отслеживать американское оружие, которое ХАМАС использует против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», – подозревает член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.