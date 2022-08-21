ГУР и Генштаб уже срывают планы очередного масштабного наступления РФ – Карасёв

Российская армия перебрасывает технику к границам Украины, накапливают резервы, чтобы пойти в новое наступление, но отважные украинские разведчики раскусили планы Кремля и срывают спецоперацию подчиненных Сергея Шойгу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ГУР уже даёт очень тревожные прогнозы (на август-сентябрь – ред.) ожесточения по всей линии фронта и каких-то новых сил, которые будут брошены в Украину для ещё более кровавой спецоперации. Что вы об этом думаете?» – спросил ведущий.

«В этом отношении я доверяю нашей военной разведке. Кстати говоря, глава ГУР Кирилл Буданов в ноябре 21-го года, он, может быть, был единственный кто, открыто не боясь обвинений в сеянии паники, говорил о том, что военное вторжение России будет. Стало быть, хорошая агентура. У меня нет оснований не доверять такому заявлению украинской военной разведки.

И мы видим, что перебрасываются из глубины России С-300, уже переброшены частично, самолёты переброшены сюда с российской глубинки. Значит, резервы накапливают, значит не исключено, что под влиянием тех или иных обстоятельств возможно новое наступление России. Думаю, что разведка, Генштаб вычислили, на каких участках, где, для того, чтобы сорвать эти планы большого наступления», – рассуждал Карасёв.