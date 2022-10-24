ГУР МО Украины: 30 процентов «Шахедов» доходят до целей

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Новости Украины

Запасы российских ракет якобы почти исчерпаны, а потому использовать долго этот виид вооружения ВС РФ не сможет

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, сколько еще могут продолжаться российские удары по Украине такого масштаба, как это происходит в последние две недели.

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«Террор с использованием «Шахедов» действительно может быть еще долго. А вот с использованием ракет нет, потому что запасы почти исчерпаны. По «Искандерам» – это около 13% осталось, по ракетам типа «Калибр-ПЛ», «Калибр-НК» – это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ. По «Искандерам» Россия уже давно прошла НЗ но по «Калибрам» и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм», – сказал Буданов в интервью «УП».

По его словам, «из-за нехватки ракет и их невысокой эффективности и точности» русские «были вынуждены использовать иранские дроны».

В свою очередь издание поинтересовалось, сколько у России еще осталось иранских дронов.

«Вопрос абсолютно некорректный, потому что они постоянно их заказывают. По состоянию на 22 октября они применили около 330 «Шахедов». Из них, насколько я помню, 222 были сбиты. Другие в той или иной степени дошли до своих целей – не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей», – признал глава ГУР.