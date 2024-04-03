ГУР пообещал британцам уничтожить Крымский мост в ближайшие месяцы

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Украинские спецслужбы готовят третий удар по Крымскому мосту через Керченский пролив.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», британской газете «Гардиан» заявили в Главном управлении разведки минобороны Украины.

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Отмечается, что разрушение моста «укрепит кампанию Украины по освобождению Крыма и поднимет боевой дух на поле боя и за его пределами, где силы Киева постепенно отбрасываются».

«Как будет развиваться украинская атака, неясно, и есть серьезные сомнения относительно того, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели. Россия приняла обширные меры по защите моста, усилив противовоздушную оборону и развернув «баржу-мишень» в качестве приманки для приближающихся управляемых ракет», – говорится.

Впрочем, украинская военная разведка верит, что в ближайшее время сможет вывести из строя мост.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил изданию один из высокопоставленных сотрудников ГУР.

По его словам, у начальника ГУР Кирилла Буданова [внесен Россией в реестр террористов и заочно арестован] уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Утверждается, что Буданов следовал плану, одобренному президентом Украины Владимиром Зеленским, по «минимизации» военно-морского присутствия России в Черном море.

Напомним, что за время СВО Крымский мост дважды на некоторое время выводился из строя. Первый раз был взорван начиненный взрывчаткой грузовик, во второй мост атаковали беспилотные катера.

«Если бы мост был окончательно скомпрометирован, Москве пришлось бы перевозить военные грузы по дорогам через оккупированный юг Украины. Маршрут будет проходить через Херсонскую и Запорожскую области, которые Россия частично захватила весной 2022 года. Украинские официальные лица полагают, что это существенно ограничит возможности Кремля вести наступательные операции в то время, когда его сухопутные войска наступают», – пишет газета.

При этом в ГУР подчеркнули, что «западное оружие позволит Украине быстрее разрушить мост», поэтому Зеленский неоднократно просил Берлин предоставить ему ракетный комплекс большой дальности «Таурус», на что пока не дает своего согласия канцлер Германии Олаф Шольц, по мнению которого, это было бы равносильно непосредственному участию его страны в войне с Россией.