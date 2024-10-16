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Прогноз начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова снова не оправдался – российская армия не истощилась за несколько месяцев, а уже год продолжает активное наступление по всей протяженности фронта

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ощущаю определенное разочарование. Это разочарование связано с заявлениями нашего главы ГУР генерала Буданова, который в начале августа абсолютно утверждающе говорил о том, что у русских осталось ресурсов на полтора-два месяца активных наступательных действий. Я специально записал это заявление, понимая, что до 7 октября у русских должны закончиться ресурсы, применением которых они имели бы возможность продолжать активное наступление», – сказал полковник.

«С 7 октября прошла еще неделя, случилось ли так, что враг прекратил свои атаки? Ответ очевиден – нет. Мы это видим в ежедневных отчетах украинского Генерального штаба, видим непосредственно по информации, которую получаем от участников адских боестолкновений. Причем этих боестолкновений тьма – порядка полторы сотни ежесуточно на разных участках фронта, начиная от курского плацдарма, заканчивая боевыми действиями, которые происходят на юге Запорожской и Херсонской областей. Это говорит о том, что или произошла какая-то ошибка в расчетах украинской разведки, или русские смогли найти дополнительные силы и средства, которые вопреки даже традиционной военной науке смогли продолжать свое наступление. Де-факто мы говорим о наступлении российской армии в постоянном темпе и ритме, начиная с середины октября прошлого года», – заявил Селезнев.