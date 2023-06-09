ГУР пытается выгородить Буданова, севшего в лужу со своими прогнозами

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Украина обязательно вернет себе Крым, хотя прежние прогнозы такого рода не сбылись.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил заявил бывший полевой командир «оранжевого» майдана, ныне представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов

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«Вооруженные силы Украины зайдут в Крым до конца весны 2023 года». Этот прогноз глава ГУР Кирилл Буданов неоднократно делал в разных интервью. Но весна 2023 уже позади, а это предсказание почему-то так и не сбылось. Почему?», – поинтересовалась «УП».

Представитель украинской военной разведки начал оправдываться, что речь шла о сценариях, а не конкретных датах.

«Это же не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене. Коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остается без изменений: Украина, безусловно, вернет Крым. И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими», – пафосно провозгласил Юсов.

Впрочем, журналиистов такой ответ не удовлетворил, и они уточнили, на какую дату сейчас можно скорректировать этот прогноз.

«Поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло», – снова отделался общими словами собеседник издания.

Он доволен, что атаками беспилотников на Крым.

«На настроения большой части местного населения, которая ждет деоккупацию, это влияет положительно, ободряюще. Что касается представителей оккупационной администрации, то для них это очередные свидетельства того, что они там – временные гости. Многие уже упаковали чемоданы и отправили свои семьи в условно безопасные места. Рядовой состав оккупантов остается. Его мнение никого не интересует. И даже если у них есть панические настроения (а у них они есть), то этого никто не учитывает», – резюмировал Юсов.