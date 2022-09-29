ГУР Украины бьёт в набат: Белоруссия готовится принять 20 тысяч мобилизованных из РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Белоруссии готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ, которые должны пополнить дислоцированные в стране подразделения ВС России.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управление разведки Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Утверждается, что пополнение будут рассредоточивать по формуле один «опытный» на 5 «молодых».

«Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения брошенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории Белоруссии. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории РФ», – говорится в сообщении.

Также в ГУР утверждают, что нехватку техники для перевозки личного состава российских войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей. При этом правоохранительным органам Белоруссии дано указание содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, находящихся на территории страны.

Боец чеченского полка спецназначения «Ахмат», военкор Геннадий Дубовой опубликовал фото документов БЖД, где предписано в экстренном порядке до 30 сентября взять со всех работников, в том числе с руководителей, обязательство о неразглашении служебной информации конфиденциального характера.

По его словам, «уже разрабатываются графики перемещения воинских эшелонов (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок) и выделяется необходимое число бригад (персонала) для ускоренного продвижения воинских эшелонов (составов). Согласовывается дальнейшее взаимодействие белорусской стороны с Центральной дирекцией управления движения – филиалом ОАО «РЖД» (ЦД) по вопросам быстрого возврата пустых вагонов для повторного их использования под погрузку воинских эшелонов ВС РФ при следовании к местам разгрузки на территории Белоруссии».

Также военкор подчеркнул, что данные изменения начались сразу после недавней встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.