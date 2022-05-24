ГУР Украины: До августа ВСУ будут испытывать дефицит тяжелого оружия

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Новости Украины

Несмотря на поставки иностранного оружия на Украину, украинская армия еще не скоро будет обеспечена им в полной мере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о влиянии западного оружия для ВСУ на ход боевых действий.

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«Давайте так: к августу количество вооружения, поставляемого в Украину, приобретет уже, скажем так, значительные количества. Вы должны понимать, что со времени объявления о поставках вооружения есть следующие этапы. Первое – это поступление вооружения в страну, второе – овладение этими вооружениями и только на третьем этапе – начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени. Поэтому, к сожалению, к августу количества вооружения, необходимого войскам, в значительных количествах не будет», – сказал Буданов в интервью «Украинской правде».

По его словам, с августа западное оружие уже будет находиться в воинских частях и активно начнет использоваться в боевых действиях.

«Именно поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения», – резюмировал начальник украинской военной разведки.