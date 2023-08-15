ГУР Украины не видит угрозы со стороны ЧВК «Вагнер»

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На Украине пока не видят угрозы со стороны бойцов ЧВК «Вагнер», которые были передислоцированы в Белоруссию после попытки мятежа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

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«Вернутся ли они на войну против нашего государства после попытки неудачного бунта в России и понесенных потерь, в частности под Бахмутом? У нас пока нет ответа на этот вопрос, но держим остатки армии Пригожина в поле зрения. Однако по состоянию на ближайшие недели угрозы вторжения «вагнеровцев» с территории Беларуси нет», – сказал Черняк РБК-Украина.

Он не исключает, что проводится скрытая вербовка в ряды «вагнеровцев», причем полагает, что бренд ЧВК «могут использовать некоторые другие российские игроки для набора в собственные военизированные формирования».

«В целом, по нашим оценкам, на территорию Беларуси было перемещено 6400 «вагнеровцев». Они занимаются тем, что проводят военные учения для белорусов на местных полигонах», – утверждает представитель ГУР.

По его словам, часть из них «уже собирается или даже вернулась назад на территорию России».

При этом он считает, что никакой серьезной угрозы для государств НАТО эти «вагнеровцы» не представляют.

«И Украина, и наши добрые соседи Польша и страны Балтии хорошо знают Россию. Если какая-то группа вооруженных террористов-наемников попытается испытать на прочность украинскую границу или, как угрожает кремлевская пропаганда, взять под контроль Сувалкский коридор, такая группа будет немедленно уничтожена», – пригрозил Черняк.