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В Испании был расстрелян 33-летний гражданин Украины, который якобы является лётчиком Максимом Кузьминовым, угнавшим российский военный вертолёт и перешедшим на сторону неонацистов.

Об этом сообщили в испанской газете «ABC», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным СМИ, тело с несколькими пулевыми ранениями было найдено 13 февраля на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Испанская полиция не раскрыла личность погибшего и детали произошедшего, однако версию с убитым предателем сразу подхватили в украинском ГУР.

«Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь, в Украине. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», – сообщили в украинской разведке.

Однако даже на самой Украине многие посчитали, что это весьма топорно исполненная спецоперация по прикрытию и созданию новой биографии для предателя.

Например, бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук назвал это позором украинской разведки.

«Я думал, что это фейк ФСБ, а оказывается, что это фейк от нашего Главного управления разведкой Минобороны. Таким образом фигуранту Кузьмину заметают следы – типа убили, всё, нет человека, и иди гуляй, живи тихонечко. Чтобы не ликвидировали. Очень правильно, но есть одна проблема – не поручайте это долб@бам. Их надо уволить и отправить на фронт, лишить премий, всех денежных надбавок, и всего. Боже, это ж надо так обосраться. Они весь героизм ГУР жидко обосрали», – сказал Мосийчук.

В свою очередь, крымский блогер и военный волонтер Александр Талипов отметил, что такая практика для бандеровцев не нова.

«Это как Аркаша Бабченко со свиной кровью, всё у них на Украине через жопу», – подчеркнул блогер.