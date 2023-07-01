ГУР Украины признал, что Россия продолжает контролировать Змеиный

Вадим Москаленко.  
01.07.2023 22:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Обстановку на острове Змеиный в Черном море продолжает контролировать российская сторона, еженедельно нанося по нему удары в случае, если будет засечена активность ВСУ.

Об этом в интервью киевской журналистке Эсхакзай Рамине рассказал оставшийся безымянным офицер ГУР Украины.

Обстановку на острове Змеиный в Черном море продолжает контролировать российская сторона, еженедельно нанося по...

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«Сейчас обстреливают остров два, или один раз в неделю. Но что-то прилетает всё время, потому что взрывы слышно даже на берегу. А их беспилотники дежурят всё время», – отметил он.

Сапёр с позывным «Зевс», участвовавший в высадке на Змеиный после российского «жеста доброй воли», рассказал, что ВСУ там негде укрыться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это была дорога в один конец. Потому что это остров. Когда мы пришли туда – тебе некуда деться. Если бы нас очень сильно начала бомбить авиация – это была бы дорога в один конец.

Там ведь некуда сбежать, как здесь (на материке – прим.) А там остров, там укрытия и бомбоубежища не очень хорошие, тем более, что наши артой там всё разбили, и было негде спрятаться», – рассказал «Зевс».

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