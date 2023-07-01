ГУР Украины признал, что Россия продолжает контролировать Змеиный

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обстановку на острове Змеиный в Черном море продолжает контролировать российская сторона, еженедельно нанося по нему удары в случае, если будет засечена активность ВСУ.

Об этом в интервью киевской журналистке Эсхакзай Рамине рассказал оставшийся безымянным офицер ГУР Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас обстреливают остров два, или один раз в неделю. Но что-то прилетает всё время, потому что взрывы слышно даже на берегу. А их беспилотники дежурят всё время», – отметил он.

Сапёр с позывным «Зевс», участвовавший в высадке на Змеиный после российского «жеста доброй воли», рассказал, что ВСУ там негде укрыться, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это была дорога в один конец. Потому что это остров. Когда мы пришли туда – тебе некуда деться. Если бы нас очень сильно начала бомбить авиация – это была бы дорога в один конец. Там ведь некуда сбежать, как здесь (на материке – прим.) А там остров, там укрытия и бомбоубежища не очень хорошие, тем более, что наши артой там всё разбили, и было негде спрятаться», – рассказал «Зевс».