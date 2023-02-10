ГУР Украины: «Российское общество будет наказано»

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Граждане РФ несут такую же ответственность за последствия военной операции России на Украине, как и всё российское руководство.

Об этом в эфире телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди ответственны вместе со всем российским обществом. Вы поставили вопрос о руководстве, это очень правильный вопрос, там есть Патрушев, Бастрыкин, можем и другие фамилии назвать, но есть и вопрос ответственности. И отвечает за эту геноцидную войну, за попытку уничтожить украинцев как народ, как государство, всё российское общество.

«Потому что до сих пор подавляющее большинство русских, согласно разным социологическим данным, поддерживает вторжение России на Украину, поддерживает убийства наших военных, гражданских, кражу наших детей и все остальные военные преступления, которые сейчас творят рашисты на территории Украины. Поэтому ответственность будет коллективной, согласно международного права по образцам того, как уже это было в истории человечества, в частности, в XX веке», – заявил Юсов.