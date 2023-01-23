ГУР Украины: Россия сменила тактику. Их мобилизованные стали серьезной силой

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Российская армия сделала выводы из ошибок, допущенных на начальном этапе военной кампании.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Укринформу» заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий

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«Тогда, в феврале, они же заходили колоннами без какого-либо прикрытия, без организованной системы ПВО, и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах. Теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами. Чем больше мы сражаемся, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, мы это четко видим», – сказал Скибицкий.

Он говорит, что русские меняют тактику применения своих подразделений.

«Если год назад это были БТГр, батальоны, тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон. Они начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям», – отметил генерал.

По его словам, ВС РФ «пытаются вести штурмовые действия за счет нанесения мощных артиллерийских ударов в целях полного уничтожения наших позиций обороны».

Внесены определенные изменения и в применение крылатых ракет Россией.

«Каждый раз, вы видите, выбираются другие рубежи пусков, другие маршруты полета авиации. Они пытаются обходить нашу ПВО, знают, на каких направлениях она сильна, на которых не очень. Это все реальные примеры того, что – да, противник учится. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше опыта набирает враг. И угроза в том, что нынешние их отмобилизованные уже отличаются от пришедших на нашу территорию в октябре месяце», – резюмировал Скибицкий.