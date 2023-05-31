ГУР Украины с 2014 года вело тотальную и эффективную работу против РФ – Бородай

Поскольку Киев готовился к войне с РФ уже давно, украинская разведка с 2014 года напичкала Россию агентами и схронами с оружием, последствия чего можно наблюдать сейчас после начала СВО.

Об этом на канале «Звезда Live» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой потенциал у украинского ГУР в рядах наших сомнительных сограждан? Ведь это они же их вербовали, держали какое-то время в тишине, а сейчас посылают команды – давайте, действуйте. Насколько это серьёзная угроза для России, для нас?», – спросила ведущая Надана Фридрихсон.

Бородай ответил, что если говорить о численности, то потенциал у врага очень большой.

«Потому что, естественно, к нам целенаправленно все эти годы забрасывались агенты и целые группы агентов. Делались схроны с различного вида оружием и взрывными устройствами. И каждый пойманный агент, как показывает практика, не совсем имею права говорить о конкретике, но он сдаёт такое количество схронов, что у работников спецслужб волосы дыбом встают. Потому что каждый пойманный, даже мелкий, знает не один и, как правило, не два подобного рода схронов, а значительно больше. Что означает, что ГУР и СБУ, конечно, тоже, но, прежде всего – ГУР вели целенаправленную колоссальную, многолетнюю и, надо сказать, эффективную работу против РФ. Готовились они к войне против нас, в том числе и к террористической войне, и к войне на нашей территории», – отметил он.

«И это хорошо осознавать, особенно тем придуркам, которые до сих пор сидят и говорят: ну, это же мы начали, ну, это же, вот, несправедливо, мы же за мир, за дружбу, вот если бы к нам пришли, мы бы, конечно, встали грудью. К нам пришли, к нам давно пришли – в 2014 году, когда русских стали убивать, и неважно где. Вот, в Одессе, например, русских убивали, сожгли живыми в Доме профсоюзов – это не к нам пришли? Какие же тогда мы русские, если это не к нам пришли?», – добавил депутат.