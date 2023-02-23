ГУР Украины считает пустыми угрозами решение России по ДСНВ-3

Игорь Шкапа.  
23.02.2023 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Решение России приостановить свое участие в ДСНВ-3 – это якобы всего лишь ни на что не влияющая манипуляция.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины генерал Кирилл Буданов.

Решение России приостановить свое участие в ДСНВ-3 – это якобы всего лишь ни на...

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«Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Отмечаю: не Украины, а попытка ядерного шантажа мира. В нынешней ситуации по факту, что это может означать? Ничего. Потому что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения, особенно стратегического и оперативно-тактического назначения.

То есть если бы такое заявление было сделано где-то даже до 24 февраля 2022 – то да, здесь можно было бы серьезно задуматься», – считает глава ГУР.

По его словам, «год полномасштабной войны полностью разрушил всю веру мирового сообщества в мощь оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».

«Могут ли они выработать, скажем, какой-нибудь опытный образец чего-то? Например, оперативно-тактического ракетного оружия или стратегического оружия среднего радиуса действия? Ведь когда они упоминают такие вещи, обычно говорят о баллистических ракетах с дальностью пуска в районе пяти тысяч километров. Ну, теоретически могут произвести одну-две.

А что дальше? Если пойти в гонку подобных вооружений, у России нет даже теоретического шанса соперничать с Западом. Они сейчас не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением – куда уж лезть в высокотехнологичное?», – считает Буданов.

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