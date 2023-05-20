ГУР Украины угрожает Крыму и Донбассу «перевоспитанием»

Игорь Шкапа.  
20.05.2023 14:17
  (Мск) , 

Киев

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Дзен, Крым, Политические репрессии, Россия, Спецслужбы, Украина


Украине недостаточно будет для победы вернуть под свой контроль потерянные с 2014 года регионы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в архивном интервью антироссийскому пропагандисту Дмитрию Комарову заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Украине недостаточно будет для победы вернуть под свой контроль потерянные с 2014 года регионы....

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Он надеется, что первым городом, который ему доведется посетить в Крыму после его «освобождения» станет Севастополь.

«Севастополь. Однозначно Севастополь будет самым первым. Это мой, думаю, родной город. Я родился в Киеве, однако все мое детство прошло там», – сказал Буданов.

При этом он добавил, что «победой это все не завершится», а Украину ожидает многолетний сложный этап.

«Мы будем заниматься реинтеграцией территорий нашего государства, которые годами были под оккупацией», – говорит глава ГУР.

Он утверждает, что нескольким миллионам украинцев «Россия видоизменила психику». По его словам, для «перевоспитания тех, кого необходимо» будет использоваться «и кнут, пряник».

У главы украинской военной разведки поинтересовались количеством агентов в России.

«Откровенно скажу, не так и много. Хотелось бы больше… но достаточно», – заявил Буданов.

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