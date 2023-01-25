ГУР Украины угрожает ударами по Кремлю

Анатолий Лапин.  
25.01.2023 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские спецслужбы стоят за диверсиями на территории России, в том числе и в Крыму.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил спикер Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы стоят за диверсиями на территории России, в том числе и в Крыму....

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Скибицкий пообещал и дальше продолжать попытки ударить по военным объектам, в том числе в Крыму и приграничных областях.

«Я помню тот эфир, когда я говорил и предупреждал, что Главное управление разведки, военная разведка Украины, мы будем работать на временно оккупированных территориях.

Мы сделаем все, чтобы реально земля горела под ногами оккупантов. Потому что на сегодняшний день идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях линии фронта, идет перемещение мобилизационных ресурсов, резервов. Это осуществляется как с территории Ростовской области, так и через Крым.

Соответственно, они останавливаются на отдых где-то в районах сосредоточения, на полигонах, где проводится их подготовка – нужно уничтожать. Это реально критические цели, потому что рано или поздно, из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши силы, на наши города», – сказал представитель ГУР.

«Все зависит от того, насколько критическими являются цели в Российской Федерации, независимо от того, это временно оккупированные территории или это территория Российской Федерации. Давайте посмотрим на статистику, откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования – это территория Российской Федерации.

Если мы говорим об «Искандерах», это уже ближе: или временно оккупированные территории, или ближе к нашим границам. Ну и последнее – С-400, С-300 – та же Российская Федерация, которые осуществляют обстрелы», – заявил Скибицкий.

Кроме того, он пригрозил ударами по Москве:

«Это говорит о том, что если мы достигаем Энгельса, то мы достанем и до Кремля».

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