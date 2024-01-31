ГУР Украины: «Заблокировать России доступ на мировые рынки не удалось»

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Россия эффективно настроила работу параллельного импорта и смогла закупать необходимые ей товары даже на Западе.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буданова, остановить полностью доступ России на иностранные рынки не удалось.

«У Российской Федерации работает государственная программа, ее называют параллельный импорт. Нужно признать, она достаточно эффективно работает. Параллельный импорт – это на законодательном уровне узаконенная контрабанда.

Да, комплектующие идут из многих стран, не только, как все думают, с Востока – много чего идет с Запада. К сожалению, полностью остановить доступ русским к иностранным комплектующим так никто и не смог», – заявил Буданов.