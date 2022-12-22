«Гуртом веселее» – киевлян призывают встречать Новый год у друзей с генераторами

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Учитывая последствия последних ракетных ударов по энергосистеме Украины, реалии таковы, что в ближайшие две-три недели наличие электричества на протяжении 3-6 часов подряд в Киеве можно считать за счастье.

Об этом на брифинге заявил директор «Центра исследования энергетики» Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаются, идут работы, происходит восстановление, однако, учитывая характер повреждений и то, какое именно оборудование пострадало, я бы сказал, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие как минимум 2-3 недели наличие электричества на протяжении 3-6 часов в доме – это хорошая новость. К сожалению, я не вижу возможности, с учётом всех имеющихся факторов по тому, какое оборудование к нам сейчас едет, которое мы ожидаем, и с учётом того, что мы сейчас можем использовать, чтобы достичь лучшей ситуации, на протяжении 2-3 недель будет крайне сложно», – заявил Харченко.

«Возможно, часть украинцев будет вынуждена-таки встретить Новый год в крайне сложных условиях. И тут единственное, что я могу, это призвать тех, у кого есть дом и генератор, приглашать друзей из Киева. Друзья из Киева, также ищите друзей с генератором и домом на Новый год. Это реально понадобится. Думаю, что скопом будет даже веселее», – посоветовал киевский энергетик.