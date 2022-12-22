«Гуртом веселее» – киевлян призывают встречать Новый год у друзей с генераторами

22.12.2022  10:30 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 185
 
Дзен, Киев, Украина, Энергетика


Учитывая последствия последних ракетных ударов по энергосистеме Украины, реалии таковы, что в ближайшие две-три недели наличие электричества на протяжении 3-6 часов подряд в Киеве можно считать за счастье.

Об этом на брифинге заявил директор «Центра исследования энергетики» Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая последствия последних ракетных ударов по энергосистеме Украины, реалии таковы, что в ближайшие две-три...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Продолжаются, идут работы, происходит восстановление, однако, учитывая характер повреждений и то, какое именно оборудование пострадало, я бы сказал, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие как минимум 2-3 недели наличие электричества на протяжении 3-6 часов в доме – это хорошая новость.

К сожалению, я не вижу возможности, с учётом всех имеющихся факторов по тому, какое оборудование к нам сейчас едет, которое мы ожидаем, и с учётом того, что мы сейчас можем использовать, чтобы достичь лучшей ситуации, на протяжении 2-3 недель будет крайне сложно», – заявил Харченко.

«Возможно, часть украинцев будет вынуждена-таки встретить Новый год в крайне сложных условиях. И тут единственное, что я могу, это призвать тех, у кого есть дом и генератор, приглашать друзей из Киева. Друзья из Киева, также ищите друзей с генератором и домом на Новый год. Это реально понадобится. Думаю, что скопом будет даже веселее», – посоветовал киевский энергетик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть