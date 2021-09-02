Гуру Бузова и абьюзер Соловьёв через ржавую мясорубку

02.09.2021 23:32 (Мск), Москва, Платон Беседин

В странное время мы живем, однако. С одной стороны, прогресс шарашит, как водный поток, вырвавшийся из дамбы. Но, с другой, люди не умнеют от этого. Скорее наоборот. У них появилось обманчивое чувство лёгкой добычи, казалось бы, всего, что только нужно. Одно нажатие, один клик – и ты получаешь необходимые товары, знания. Но это именно что обманчивое чувство, ложное.

Как когда-то писал Руссо: «Прогресс не дал нам ничего, кроме падения нравов».

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Утрировано, конечно, но своё рацио в этом есть. Потому что в людях – особенно в публичных людях – выкристаллизовалось и сияет в лучах софитов неимоверное ЧСВ (чувство собственной важности). Нас же всех залайкали, у нас миллионы фолловеров – потому нам все можно. И вот они говорят, говорят, говорят… обо всем на свете.

Характерный пример тут – Ольга Бузова. Она не первопроходец, конечно. С давних времён, к примеру, журналисты обожали спрашивать тех же рок-звёзд на любую тему. И те что-то такое даже изрекали. Но беда в том, что звёзды – рок или поп, не суть – безвозвратно тупы, и ничего умного, оригинального, за редким исключением, сказать не могут. Но их спрашивают и спрашивают…

Современные же селебрити охотно вещают сами. И зачастую, в отличие от звёзд прошлого, не способны на созидание, на создание чего-то стоящего. Они, как правило, производят фастфуд и в мыслях, и в творчестве. Известны они лишь тем, что известны.

Их мысли – суррогат диких сентенций. Если использовать аллегорию, то это куски завонявшегося мяса, брошенного в ржавую мясорубку и пропущенного через неё. Вот получившийся фарш и выдают за мысли. Несвежо.

Я вспомнил Бузову. Смотрите, что она изрекает, объясняя, почему никогда не придёт на шоу Владимира Соловьева. А он ее приглашал, угу. Но она не согласилась, потому что Соловьев абьюзер. Почему? Просто так решила сама Ольга. И заодно последовала тирада о том, что она презирает мужчин, которые унижают женщин. При чем тут Соловьев? В каком качестве он приглашал Ольгу? Обсудить Афганистан и цены на нефть? Или выдержку коньяка? Но человек не позволил хайпиться – Ольга в смысле – за его счёт. Тот человек, который хайпится на всем.

Этот пример удивителен в контексте того, как сталкиваются профессионализм и непрофессионализм, уровень и бездарность. Ведь можно как угодно относиться к Соловьеву, но очевидно, что человек владеет матчастью. Чем владеет Ольга? Из какого лесу она к нам прибежала? Почему говорит всю эту чушь?

Ужас в том, что кто-то считает это новой искренностью; мол, просто болтай. Хотя такое и такие «искренние» на сто процентов состоят из наигранности и фальши. Однако тысячи людей станут подражать этому колхозу – собственно уже подражая, – выстраивая такое общество, которое будет не способно к здравому мышлению и ответственности за слова. Мы его, такое общество, уже наблюдаем.

Чем оно опасно? Тем, что в основе своей не несёт ничего подлинного – оно лишено всяких основ и ориентиров. Оно рассыпается сразу же, как только кончаются или приостанавливаются денежные потоки. Такое общество, а, как следствие, и государство, обречено на умирание и сдачу своих интересов. Оно существует, лишь отдавая дань моде. Точно так же, как, мчась за трендами, феерит Ольга Бузова, вряд ли понимая истинное значение слова «абьюзер».

И как противостоять? Запрещать? Безусловно, но кто позволит? Ведь публичность рождает ещё большую публичность. А вот воспитывать общество – куда более верная и глубинная задача. Ее решение необходимо для выживания всего народа и государства. Иначе – никак. Вот только кто займётся?