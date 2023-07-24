Гурулев: Надо выходить на границы НАТО 1997 года

Елена Острякова .  
24.07.2023 19:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев не знает, где на западе остановится армия России.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев не знает, где на западе остановится армия России. Об...

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«Вы знаете, я до сих пор не знаю границы, где мы остановимся. Это может быть западная граница Украины, это может быть Рейхстаг, может быть Париж, может, еще как-то по-другому. Все зависит от развития событий, которые есть», – сказал Гурулев.

Он не исключил возможности военного столкновения с Польшей.

«Я думаю, что поляки имеют чувство самосохранения, независимо от внешнего руководства США. Это распространяется не только на поляков, но и на всех сателлитов. Они особо-то сильно не сопротивляются. Будут сопротивляться, когда будет критическая опасность самой стране. Полякам придется по любому рот закрывать. Это будет с выходом к их границе, или со входом в Польшу, или еще как.

Потому что иметь такую агрессивную группировку натовскую у своих границ для нас не совсем правильно. А где мы остановимся, это жизнь покажет. В любом варианте мы должны обеспечить наше существование. А если вспомнить речь нашего президента в декабре 2021 года, там определены границы НАТО 1997 года. К этому и надо стремиться», – сказал Гурулев.

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