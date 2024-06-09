Гурулев: Следующий кандидат на денацификацию – Финляндия

Следующей страной, с которой России придется воевать, будет Финляндия.

Об этом подкасту «Чита.Ру» заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Точки напряженности или угрозы – они по всему периметру РФ, начиная с Арктики, где сегодня сильно активизировались американцы, прекрасно понимая, что им надо постараться, чтобы контролировать Северный морской путь.

Он вне зоны их действия, поэтому они сегодня накачивают Финляндию базами авиации и всем остальным. Сегодня Финляндия на глазах превращается во вторую Украину. У финнов национализма побольше, чем у украинцев. Их никто не будет спрашивать так же, как хохлов», – сказал Гурулев.