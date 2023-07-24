Гурулёв: Одессу и Николаев будем брать, армию Украины – уничтожать

Елена Острякова .  
24.07.2023 22:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Николаев, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Одесская и Николаевская области обязательно войдут в состав РФ.

Об этом депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил в интервью ютуб-каналу «Политика паралитика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесская и Николаевская области обязательно войдут в состав РФ. Об этом депутат Госдумы РФ...

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«У нас нет вариантов не войти в состав России – Одессе и Николаеву. Поэтому сейчас неправильно говорить о какой-то заморозке конфликта на сегодняшний день. Это и развитие оборонно-промышленного комплекса, и совершенствование форм и способов ведения боевых действий, опыт армии и возможности ее по уничтожению противника. Имеем явные на сегодняшний день успехи», – сказал Гурулев.

Он считает мирные переговоры в данный момент нецелесообразными.

«Я вообще слабо представляю, какие могут быть мирные договоренности. Для чего? Нам они точно не нужны. На сегодняшний день у нас нет в этом потребности. У противника есть. У них самая главная потребность – в мобилизационном ресурсе. У них людей не хватает. Если натовцы даже смогут поставить приличное количество боеприпасов (не надо надеяться, что они у них кончатся), на это не надо надеяться. Надо просто уничтожать украинскую армию», – сказал Гурулев.

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