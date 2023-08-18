Гурулёв прокомментировал информацию о подготовке ВСУ нового удара в Запорожье

Любовь Смирнова.  
18.08.2023 19:56
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на Запорожском направлении сложная, и в ближайшие дни ВСУ нанесут удар по нашим позициям в поисках участка для прорыва.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил боец с позывным «Скиф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на Запорожском направлении сложная, и в ближайшие дни ВСУ нанесут удар по нашим...

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«Сейчас ДРГ постоянно пытаются пролазить, но небольшими группами. Техникой они пытаются чуть правее от нас, но опять же, не могут пройти. Буквально вчера к сожалению, погибли два наших бойца – это замкомандира по боевой части Отрок и Вано. Опять же, завязался бой с диверсионной группой, и ценой своей жизни прикрыли других. Накаты не заканчиваются, и их задача сейчас как можно больше людей бросить на Запорожском направлении», – отметил он.

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса и член комитета ГД по обороне Андрей Гурулёв напомнил, что для отвлечения сил противника российские войска наступают на Харьковском направлении.

«Вообще, мы идём в сторону польской границы, чтобы вы чётко понимали. Харьков – это какой-то один из промежуточных этапов. Более того, то, что касается Купянска, основная задача была не сам Купянск взять, хоть это тоже как бы есть задача, а размотать силы противника, которые он нарастил на Запорожском направлении, где 58-я уже более двух месяцев держит оборону, не отдавая ни пяди земли. Вот это основная задача.

А уже что-то глобальное будет после того, как мы подготовимся, и технические резервы, наш оборонно-промышленный комплекс будет в состоянии обеспечить усиленную группировку всем тем необходимым, чтобы побеждать. Сегодня мы идём к тому, что предприятия военно-промышленного комплекса массово увеличивают поставки продукции, строят новые цеха, набирают рабочих, ставят новые заводы, и задача, которая поставлена президентом – это увеличение продукции от мая этого года ещё в два раза до конца года, чтобы обеспечить наступательные силы стратегическим резервом и выполнять те задачи и цели, которые поставил наш президент», – подчеркнул Гурулёв.

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