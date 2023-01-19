Гурулёв рассказал, когда армия РФ получит всё необходимое для полной Победы

Готовность Запада поставить тяжёлое вооружение на Украину показывает, что их разведданные говорят об угрозе прорыва фронта.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил генерал-лейтенант запаса, депутата Госдумы Андрей Гурулёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте поймём причину, почему Запад резко спохватился и решил поставить технику. Сегодня качественный состав Вооружённых Сил Российской Федерации стал совершенно другой. Потому что те 300 тысяч мобилизованных не просто встали в строй там, где был некомплект военнослужащих, но также создали новые части и подразделения, оснащены техникой, оружием, запасом материальных средств и готовые к ведению боевых действий. Все прекрасно понимают, что это серьёзная сила. И скоропалительный подход к поставкам вооружения обусловлен, скорее всего, докладом иностранных разведок о той ситуации, которая складывается на фронте», – отметил он.

По словам эксперта, к любому оружию противника нужно относится серьезно, изучать его тактико-технические свойства и выявлять слабые места.

«Поставки недооценивать не надо – любое оружие, которое поставляется в Вооружённые Силы Украины, призвано нас убивать, и к каждому нужно относиться серьёзно. Сказать, что этого мало, было бы не правда, много, тоже неправда. Все исходит из того, сколько сегодня Запад в целом в состоянии поставить Вооружённым силам Украины, чтобы они не обвалили фронт. Как будут дальше развиваться события – посмотрим. Тем не менее, мы должны понимать, и сегодня наши военные изучают, в том числе, устройство танков Leopard, смотрят их слабые места, как поразить эту технику на подходе, – пояснил Гурулёв. – Это касается не только танков, хотя называть эти колёсные барбухайки с пушками танками было бы навязчиво, но их можно использовать как орудие, которое где-то будет в тылу стрелять по нам, и это тоже сила. И любая пуля, летящая из импортного автомата, не должна быть неучтенной, это надо чётко понимать. Поэтому я думаю, что сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации готовы противостоять угрозе, которая есть. Поэтому не надо этого бояться. Надо просто нормально подумать, как это дело разгромить. Мы же не Папуа-Новая Гвинея, а промышленная страна с серьёзным военно-промышленным комплексом. Не надо забывать, что он сегодня работает в три смены и разворачивает дополнительное производство», – подчеркнул генерал.

«Да, на полную мощность наша оборонка выйдет по плану к концу марта. Но, я думаю, скорее всего, ближе к лету. Это будет тот объем, который обеспечит полностью Вооружённые Силы оружием. Самое главное – нормально и достойно применить, отразить наступление врага. А победа достигается не обороной, победа достигается наступлением. И только наступление даст приближение той победы, которую мы все ждём».