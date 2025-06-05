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В рамках «декоммунизации» Верховная рада Украины переименовала 165 населённых пунктов.

Постановление о переименовании населенных пунктов, «названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка» было принято без обсуждений почти единогласно – 300 голосами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом многие переименованные сёла находятся на уже освобождённых территориях. Среди них село Новокрасновку в Донецкой области украинские националисты хотят переименовать в Ямбург, село Победа – в Степовое, село Республика – в Бергталь, село Надеждино – в Караругу.

Вообще, украинские националисты проявили большую тягу к немецким названиям. Так, село Кирпичное переименовали в Гуттерталь, Укромное – в Горфельд, Плодородное – в Райхенфельд.

Но многие из этих населённых пунктов уже освобождены российской армией, и реализовать свои хотелки у нацистов не получится. По всей видимости, весь этот балаган в стиле 95 квартала устроен с одной целью – хотя бы так, по-идиотски, поиздеваться над Донбассом.

Также в очередной раз бандеровцы проявили особую нелюбовь к любому упоминанию коммунистической символики. Село Трудолюбовка они переименовали в Андреевку, Майское – в Гайок, Красную Балку – в Балку, Красное Слободское – в Слободское.