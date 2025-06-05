Гуттерталь и Райхенфельд: Зе-рада принялась переименовывать на немецкий лад освобождённые сёла Донбасса

Вадим Москаленко.  
05.06.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 11064
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


В рамках «декоммунизации» Верховная рада Украины переименовала 165 населённых пунктов.

Постановление о переименовании населенных пунктов, «названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка» было принято без обсуждений почти единогласно – 300 голосами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В рамках «декоммунизации» Верховная рада Украины переименовала 165 населённых пунктов. Постановление о переименовании населенных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

При этом многие переименованные сёла находятся на уже освобождённых территориях. Среди них село Новокрасновку в Донецкой области украинские националисты хотят переименовать в Ямбург, село Победа – в Степовое, село Республика – в Бергталь, село Надеждино – в Караругу.

Вообще, украинские националисты проявили большую тягу к немецким названиям. Так, село Кирпичное переименовали в Гуттерталь, Укромное – в Горфельд, Плодородное – в Райхенфельд.

Но многие из этих населённых пунктов уже освобождены российской армией, и реализовать свои хотелки у нацистов не получится. По всей видимости, весь этот балаган в стиле 95 квартала устроен с одной целью – хотя бы так, по-идиотски, поиздеваться над Донбассом.

Также в очередной раз бандеровцы проявили особую нелюбовь к любому упоминанию коммунистической символики. Село Трудолюбовка они переименовали в Андреевку, Майское – в Гайок, Красную Балку – в Балку, Красное Слободское – в Слободское.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить