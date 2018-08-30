30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, СМИ, Сюжет дня, Украина
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Гужва обьяснил, зачем Мураев отдал NewsOne под контроль экс-юриста Януковича



Переход популярного киевского телеканала NewsOne под управление проживающего в Вене бывшего главного юриста администрации Виктора Януковича Андрея Портнова напрямую связан с предстоящими на Украине президентскими выборами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщиол в соцсети сосед Портнова по венской эмиграции, шеф-редактор киевского издания “Страна” Игорь Гужва.

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“Дело намечается большое, но сложное.Год предвыборный. Отношение властей и вообще политиков к СМИ в это время, мягко говоря, специфическое”, – написал он.

По мнению Гужвы, отношение властей к Андрею Портнову “совершенно очевидно”.

“Но, с точки зрения развития телеканала, сегодняшняя новость имеет серьезное значение”, – уточнил он.

Далее Игорь Гужва привел свои соображения, исходя из которых он считает важным появление Портнова в руководстве считающегося “оппозиционным” телеканала.

“1. Андрей Портнов живет не в Украине. У него нет зависимости от украинской власти. И, судя по его публицистике в соцсетях, вероятность появления такой зависимости равна нулю. То есть, у Банковой нет значимых рычагов влияния на него (если б были, то уже б давно задействовали). А это очень важный фактор для нормальной работы любого СМИ.

2. Естественно, власти не единственные кто могут попытаться «нагнуть» медиа, особенно, если год предвыборный. Есть политики, партийные вожди, бизнесмены, просто влиятельные и авторитетные в разных кругах люди, которые стараются как-то влиять на СМИ. И тут опять же важно, что Андрей Портнов – это явно не тот человек, с которым можно будет говорить как с мальчиком на побегушках (как часто любят общаться с журналистами и медиаменеджерами наши «бизнесмены и патриоты»).

3. Андрей Владимирович, судя по опыту моего с ним общения, человек с нелинейным мышлением. То есть видит мир разноцветным и многообразным. Что критически важно с точки зрения управления медиа. Те кто плавал, знают)

В общем, Андрей Владимирович, чтоб все у вас получилось! Вопреки всему. Со своей стороны всегда буду готов помочь, чем смогу”, – пишет Гужва.

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