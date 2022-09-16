«Гвардеец ДНР пытался вступить в полк «Азов» – утверждает СБУ

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Новости Украины

Спецслужбы «незалежной» рапортуют о предотвращении проникновения в ряды вооружённых формирований Украины «завербованного» в РФ разведчика из ДНР, которым была «предпринята попытка просочиться» в признанный террористическим и запрещенный в РФ нацистский полк «Азов».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что задержанным оказался уроженец Донецка, который с 2015 и по 2018 гг. принимал активное участие в противостоянии украинским оккупантам на Донбассе. Входил в состав 1-го и 2-го армейских корпусов, а также проходил службу в отряде специального назначения Республиканской гвардии ДНР.

«Впоследствии боевик оставил своих главарей и уехал в РФ. Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы выполнить задание, злоумышленник был переброшен с территории РФ на Украину до начала полномасштабного вторжения. Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили и задержали агента на попытке прохождения отбора к «Азову», – говорится в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала фото военного билета ДНР и несколько снимков людей в военной форме з заретушированными лицами.