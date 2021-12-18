«Гвозди, забиваемые в живое мясо»: Сенцов поделился рецептом «развала» России

18.12.2021  14:42 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Когда Россия перестанет быть империй, лишь тогда она перестанет думать про Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил осужденный в России за подготовку терактов в Крыму и возвращенный на Украину по обмену Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда Россия перестанет быть империй, лишь тогда она перестанет думать про Украину. Об этом...

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По мнению Сенцова, у России должны остаться лишь земли, населенные этническими русскими.

«Это их проблема ментальности, которая была всегда, в 90-х годах они не сделали этого. У них были очень хорошие десять лет на то, чтобы это сделать, этого не сделали, не хотели и не смогли. Были потуги, но не было государственной политики, и люди не готовы были этого сделать. Потом пошел откат и все, сейчас снова «герои» и все поехало», – говорит Сенцов.

«И пока они не проведут такую деимперскость, не знаю, какое слово тут подобрать, пока этот процесс обратно не пройдут, пока они не пройдут то, что прошла Австро-Венгерская империя, шведская империя, Японская империя, Германская империя, Османская – можно перечислять очень долго, и не останутся на той территории, где живут этнические русские, а всех остальных отпустят, ничего не будет. Они должны уйти, потому что иначе продолжится тюрьма народов», – считает террорист.

«Империя построена на том, что она захватывает территории, новое добавляет к себе и держит жесткие рамки внутренние и внешние, эти скрепы так называемые, это гвозди, которые забивают в живое мясо, чтобы оно держалось только на силе. Иначе, если пускают демократию, оно все расползается, потому что все это – народная тюрьма», – заявил Сенцов.

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