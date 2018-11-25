Гюрзанаша – закономерный финал украинской провокации в Керченском проливе

25.11.2018

ВМС Украины утверждает, что все три плавсредства, вторгшиеся утром в территориальные воды России, захвачены российскими пограничниками. Речь идет о двух катерах проекта «Гюрза» и старом буксире.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице украинского флота в «Фейсбуке».

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«По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» поражены огнем противника и утратили ход. Рейдовый буксир «Яни Капу» также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация про двух раненых украинских военных моряков», – говорится в сообщении.