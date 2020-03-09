HBO сняло сцену для нового сериала в подсанкционном Крыму

09.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Американский телеканал HBO включил в новый сериал «Наследники» (Succession) виды Крыма, снятые на полуострове уже после воссоединения с Россией.

Об этом сообщает в Facebook фотограф из Судака Александр Кирьяков, обнаруживший в первой серии второго сезона сериала сцену с яхтой у побережья бухты Капсель недалеко от мыса Меганом.

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«Кстати – премьера состоялась в 2018 году, а снимали-то совсем недавно, ну, в смысле, уже после воссоединения Крыма с Россией, при санкциях – так-сказать», – отмечает автор.

Он объясняет, что показанную в фильме яхту часто можно было видеть у берегов Крыма.

«Туристы и жители городка Судак не раз видели эту заметную яхту у побережья, утверждали о её принадлежности каким-то специально обученным секретным и служебным людям», – напомнил Кирьяков.