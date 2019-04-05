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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Транспорт, Украина, Финансы
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Hyperloop по-украински планируют создать за чужой счет

Проект украинского Hyperloop может быть частично профинансирован за счет средств, которые Еврокомиссия направит в центр транспортных инноваций на Украине.

Об этом заявил одиозный министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Мы над этим работаем, были успешные переговоры с Еврокомиссией в Бухаресте на прошлой неделе, где мы заручились политической поддержкой по софинансированию проекта центра транспортных инноваций в Украине. Я надеюсь, что мы сможем за счет этого частично профинансировать и проект Hyperloop”, – уверяет министр.

Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о перспективах и возможностях развития транспорта пятого поколения в Украине, на основе которого разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop.

Вместе с тем, специалисты-транспортники называют планы Омеляна “ненаучной фантастикой” а самого министра призывают обратить внимание на плачевное состояние обычного транспорта – тех же поездов.

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