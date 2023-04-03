И 32 Лизаветы Ивановны – петербургская террористка корчит из себя жертву

«Меня подставили! Меня просто использовали!» – якобы кричала террористка Дарья Трепова, убившая вчера военкора Владлена Татарского и покалечившая 32 человека, когда ее сегодня задерживали силовики.

На кадрах, выложенных Следкомом, она признается в том, что принесла на встречу в кафе статуэтку с взрывчаткой внутри, но обещает рассказать о том, кто ей дал смертоносный артефакт, «попозже».

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Версия о том, что бомбисткой была вызывающе-сексуально одетая девушка, возникла сразу после взрыва. И сразу же ее поставили под сомнение. Уж больно нагло вела себя Трепова.

Очевидцы рассказали, что она сначала задала вопрос Татарскому «по идеологии», а уж потом стала вручать свою статуэтку. Причем пожаловалась, что ее не давала пронести в зал охрана, «вдруг там бомба».

«Ну, так давайте и проверим», – пошутил Татарский, и Трепова захихикала.

Военкор предложил ей сесть поближе, но девушка сослалась на стеснительность и отошла к окну.

После взрыва она стремительно удалилась в сторону заранее снятой поблизости квартиры.

«Для того, чтобы сознательно идти и убивать, идти самому, сжимая бомбу в ладошках, – нужно хорошо знать и крепко ненавидеть того, в кого ты метишь. Вера Засулич отлично знала, в кого и почему она стреляет. Но вся эта леволиберальная среда – она же ничего не знает о ватниках. У них там в принципе нет склонности изучать противоположный лагерь. Я просто не могу себе представить, чтобы молоденькая московско-питерская фемка сидела, сидела, читала Владлена Татарского, смотрела его эфиры, лопалась от ненависти, а потом сказала куратору из ГУР – я, мол, готова на подвиг, я ваша Фанни Каплан», – пишет публицист Дмитрий Ольшанский.

Однако уже первый анализ соцсетей Треповой показал, что она несколько месяцев пыталась втереться в доверие к военкору. Писала ему. На роковой встрече она напомнила Татарскому, как вручала ему открытку собственного изготовления, и представилась вымышленным именем. То, что интерес бомбистки к герою Донбасса был лицемерным, легко проверяется в тех же соцсетях. Год назад Трепова задерживалась вместе с мужем на «антивоенном митинге», а также горячо поддерживала экстремистскую организацию ФБК Навального.

После теракта девушка хладнокровно меняла внешность – укоротила волосы на 20 см, и писала подругам о том, что ее подставили. Впрочем «подстава» была только в невозможности бежать. Нагло продемонстрировашая себя на встрече Трепова не смогла воспользоваться купленным заранее билетом в Узбекистан. За рубежом, уверяла она подруг, ее ждет работа.

В этом мало логики. Зачем террористке нужно было так светиться, если она собиралась бежать. И снова ответ находится в соцсетях. В предусмотрительно удаленном аккаунте американской соцсети Трепова еще недавно писала о том, что думает о самоубийстве «от 20 до 150 раз в день», но «без нотки жалости к себе», и приглашала друзей на могилку в России и только в России. Бежать Трепова отказывалась.

Возможно, мы наблюдаем демонстрацию модного ныне в либеральной среде пограничного расстройства личности. От мыслей о самоубийстве незрелый подростковый ум Треповой легко пришел к желанию подвига по типу «Колумбайна» – массовый немотивированный расстрел в школах.

Экономист Антон Любич полагает, что мысль о терактах легко входит головы российских либералов. Это такой апгрейд «Преступления и наказания». И, если Радион Раскольников долго и мучительно сомневался, тварь ли он или имеет право, то отечественный оппозиционер решает ницшеанскую дилемму так же легко, как выпивает стакан смузи.

«Организаторы и исполнители теракта, как бы их назвать … граждане, ликующие по поводу вчерашнего убийства, снова поставили вопрос Раскольникова во весь рост: «Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею». Переступили. Осмелились. Убедили себя, что имеют право убивать тех, кого определили в «выбравших не ту сторону истории». Но оправдание политического терроризма — это открытие ворот бездны, которая обязательно поглотит тех, кто её открыл. Иначе не бывало ещё никогда в истории. И на этот раз не будет», – написал Любич в своем ТГ-канале.

Раскольников убил двоих: старуху процентщицу и случайно попавшую под топор ее сестру Лизавету Ивановну. Собственно, второе убийство, к которому он не готовил себя, доставляло ему наибольшие страдания. Трепова шла на дело со взрывчаткой, начиненной поражающими элементами. Она знала, что покалечит много людей, иначе бы не отсаживалась от Татарского. На ее совести 32 Лизаветы Ивановны, 10 из которых в тяжелом состоянии в больницах Петербурга.

«Важно, сколько таких, бродящих по улицам двух столиц дурех, заражённых «прогрессивными» идеями, помноженными на большевизм, возьмут завтра статуэтки по вражескому приказу и разобьют их о головы шершавых, но пассионарных и порядочных ребят. Или даже степенных дам и господ из мира большой власти», – написал политтехнолог Ярослав Игнатовский.

Удивительным образом все байронические мысли из головы бомбистки улетучились. Она не убила себя, как «герои колумбайнов», а пыталась скрыться, а после задержания оправдаться, переложив вину на других.

В том, что другие есть, следствие уверено. Трепова, скорее всего, была завербована в Москве, где жила насколько месяцев перед тем, как вернуться в Петербург. Скорее всего, вербовка происходила через сеть навальнистов. Политолог Илья Ананьев полагает, что история с Треповой нанесет репутационный удар по экстремистскому ФБК.

«Вот кто сегодня точно теряет политические баллы, так это ФБК, трансформируясь из принципиальных политических оппонентов режима Владимира Путина в радикальных «бомбистов-революционеров». По стечению обстоятельств теракт происходит на фоне смены власти в ФБК и «захода» в фонд Марии Певчих с яркой агрессией, которую замечал даже сам Алексей Навальный», – написал Ананьев.

Журналист Александр Картавых полагает, что после того, как статусные беглые оппозиционеры так неприлично радовались смерти Татарского, под удар в России попадут не только «недобитые» навальнисты, но и все либералы.

«Гражданам не нравится, когда их взрывают. Волкову прикольно шутить про лопнувший желчный пузырь из Лондона. Но он вас всех тащит на Голгофу, долб**бы. Вымещать злость будут не на нем, а на оставшихся навальнятах. Будут бить им по башке и говорить: «Люби Россию, пи**р!». Я вполне серьёзен. Всей либерде щас самое время заткнуть еб**ки и сидеть тише воды, ниже травы», – написал Картавых.

Его коллега Сергей Мардан пророчит смерть либерализма в России.

«Участвовали навальнисты в организации теракта или нет – уже ничего не меняет. Вчерашние комментарии особо упоротых либерах (Волков, Смирнов, Наки) и громкое молчание либерах «осторожных» означают новый уровень эскалации внутреннего конфликта. Это, конечно, не гражданская война, но это уже кристаллизация непримиримых социально-политических групп в обществе, которые в дальнейшем будут относиться друг к другу как к врагам. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никакого компромисса между ними больше быть не может. Оппонентов больше нет. Есть – враги. События вчерашнего дня подводят окончательную черту под «либеральной эпохой» в России. Перспектив у этого движения больше не существует», – написал Мардан.

Либеральный петербуржский политолог Михаил Виноградов считает, что мобилизация общества против либералов не остановит теракты.

«Идеологам предстоит нелегкий выбор из двух слоганов: «Терроризм как высшая и последняя стадия борьбы с коррупцией» и «Борьба с коррупцией всегда ведет к терроризму». Поколебавшись, возьмут на вооружение оба», – написал Виноградов.

«Эта война не России против Украины и не русских против украинцев — эта война прошла по семьям, родным и близким людей разделив их исключительно по мировозренческим взглядам», – считает юрист из Украины Татьяна Монтян.