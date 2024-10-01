И Байден не спас: сейчас Зеленский загнан в угол, как бешеная крыса – Соболев

Зеленский становится опасным, как загнанная в угол крыса, поскольку добиться какой-либо значительной помощи от США ему не удалось. Обещанный Байденом транш останется в штатах на оружейных предприятиях, а больше ничего существенного визит не принес.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я допускаю какую-то двойную игру со стороны администрации США и Зеленского. Но очень маленький коридор времени остаётся до выборов, совсем ничего. И в этой ситуации какую-то меченную карту выбросить неожиданно в нашу сторону, на наш стол, не очень представляется реалистичным. Что касается помощи, которую Байден обещал, надо знать структуру этих траншей – они не попадают напрямую на Украину, это всё покупается на месте, и в виде вооружения поставляется. А учитывая наши успехи по ликвидации этих путей, запоздало, конечно, давайте честно говорить, но мы всё-таки уничтожаем их по пути подвоза. Недавно мы разбомбили эшелон. Поэтому всё может превратиться в труху, и эффект будет ещё незначительней. Поэтому поездка была такая, знаете: «помолвка не удалась». Как говорится, съездил товарищ и съездил. Но ему ничего другого не остаётся – непризнанный, неизбранный главарь будет сейчас мотаться все больше, чтобы показать, что он принят кем-то и где-то. Я думаю, что мы накануне «грандиозного шухера», как говорил Попандопуло», – отметил он.

По словам экс-сенатора, неприятности будут, и к ним надо готовиться. Тем более, что есть угроза удара по атомным электростанциям, как на территории России, так и на Украине, не говоря уже об атаках на Курск и Белгород.

«Поэтому тут не надо расслабляться. Надо быть всегда начеку: хочешь мира – готовься к войне. Пусть визит обсуждают общественники, журналисты, социологи, домочадцы, обыватели – наше дело воевать и побеждать», – подытожил Соболев.