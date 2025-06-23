Израильское государство устроило первый геноцид в XXI веке, из-за чего многие бывшие сторонники от него отвернулись.

Об этом на канале «The Duran» заявил военный эксперт, бывший американский майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России были довольно хорошие отношения с Израилем, и у многих людей там двойное гражданство, как и в США. С одной стороны это так, но с другой стороны – у России тоже были очень хорошие отношения со всеми странами вокруг Израиля.

И хотя после 7 октября Израиль вызвал у всех огромную симпатию, но они умудрились все это сжечь – и уничтожить симпатию к себе на следующие 50-60 лет за то, что они сделали. И это показывают по российскому телевидению», – сказал Крапивник.