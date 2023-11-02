«И чтобы всё – нам» – в Киеве мечтают затянуть Запад в гонку вооружений с РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев должен всеми силами втягивать страны Запада в гонку вооружений, потому что иначе противостоять быстро развивающейся России будет невозможно.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В мире милитаризация внешней и внутренней политики, гонка вооружений. Залужный пишет, что ему нужна гонка вооружений. Но вопрос в том, кто ему обеспечит эту гонку. Вот, в России она идёт. И мы тоже должны включиться в эту гонку вооружений, сами или в кооперации с европейцами и американцами. Но гонка вооружений пошла», – сказал Карасёв.

Он уверен, что проблема Украины для России уже практически решена и не стоит так остро – она занимается своим дальнейшим развитием и, к его сожалению, не расходует лишние средства.

«Наступать – это только палить ресурсы и терять живую силу. Потому что всё видно через спутники. А сейчас Россия запускает всё больше и больше космических спутников. А наши спутники где? Где наш «Южмаш», и всё остальное? Всё разгромили, разграбили, растоптали», – подытожил он.