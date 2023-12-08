«И дело пошло»: Россия получила крупный военный бюджет впервые со времён СССР – Коц

Анатолий Лапин.  
08.12.2023 20:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Россия впервые со времен Советского Союза серьезно нарастила производство для нужд армии и увеличила военный бюджет. Это позволяет производить как штатные вооружения, так и вводить новинки, наподобие дистанционного минирования и разминирования с применением беспилотников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия впервые со времен Советского Союза серьезно нарастила производство для нужд армии и увеличила...

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«У нас сейчас нет другого выхода, кроме как становиться сильнее, увеличивая армию, увеличивая военный бюджет, а он на следующий год на 70% больше, чем в этом году. Это впервые с Советского Союза, когда 6% ВВП у нас пойдет на оборонные расходы…

У нас повышаются возможности как на промышленном уровне, так и на уровне народных изобретений. Сегодня из зоны СВО прислали, впервые такое увидел, мы теперь можем производить воздушное минирование. Сегодня с коптеров можем сбрасывать не только гранаты или ВОГ-17, а можем сбрасывать в том числе противопехотные мины по десятку за раз, можем дистанционно производить разминирование, проходы в минных полях как штатными средствами, так появились и нештатные средства, просто кулибины их изобретают.

Ну, и по-прежнему у нас есть преимущество и в ракетном вооружении, и в авиации опять же», – заключил Коц.

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