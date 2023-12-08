«И дело пошло»: Россия получила крупный военный бюджет впервые со времён СССР – Коц

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия впервые со времен Советского Союза серьезно нарастила производство для нужд армии и увеличила военный бюджет. Это позволяет производить как штатные вооружения, так и вводить новинки, наподобие дистанционного минирования и разминирования с применением беспилотников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас сейчас нет другого выхода, кроме как становиться сильнее, увеличивая армию, увеличивая военный бюджет, а он на следующий год на 70% больше, чем в этом году. Это впервые с Советского Союза, когда 6% ВВП у нас пойдет на оборонные расходы… У нас повышаются возможности как на промышленном уровне, так и на уровне народных изобретений. Сегодня из зоны СВО прислали, впервые такое увидел, мы теперь можем производить воздушное минирование. Сегодня с коптеров можем сбрасывать не только гранаты или ВОГ-17, а можем сбрасывать в том числе противопехотные мины по десятку за раз, можем дистанционно производить разминирование, проходы в минных полях как штатными средствами, так появились и нештатные средства, просто кулибины их изобретают. Ну, и по-прежнему у нас есть преимущество и в ракетном вооружении, и в авиации опять же», – заключил Коц.