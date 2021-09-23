«И дергаться не стоит». Учения «Запад-2021» стали неприятным сюрпризом для НАТО

23.09.2021 10:19 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Учения «Запад-2021» показали, что страны западного блока больше не имеют военного превосходства над Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал один из ведущих военных экспертов России, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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Эксперт считает, что самым важным на этих маневрах стало согласованное применение практически всех видов и родов войск вооруженных сил. Также он подчеркнул, что сегодня система управления российскими войсками «от подвижных до воздушных и заглубленных командных пунктов представляет собой единый цельный механизм».

По его словам, в странах Запада есть военные специалисты, которые прекрасно поняли все то, что было продемонстрировано на учениях «Запад-2021».

«Думаю главное – и я абсолютно в этом убежден – они поняли, что даже дергаться в нашу сторону не стоит. Нельзя с помощью военной силы предпринимать каких-либо серьезных действий против России. Причем я даже не говорю об оружии массового поражения. Здесь они уже давно уяснили: если что, помирать им придется однозначно», – отметил специалист.

«Я в данном случае говорю об их надежде, которая длительное время существовала, когда они считали, что превосходят Россию на западном направлении (для них, правда, это направление восточное) в системах управления, высокотехнологичных образцах вооружений, средствах разведки и тому подобном», – резюмировал Мураховский.