«И Добкина в бандеровской кепочке» – харьковский активист об излечении заразы украинства

Новости Украины

За годы гражданской войны на Украине все уже давно определились, кто на чьей стороне, теперь метаться и приспосабливаться не получится.

Об этом во время круглого стола в Москве заявил харьковский активист и политэмигрант, лидер движения «Русь Триединая», писатель и публицист Сергей Моисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Украина пошла путем блудного сына, она сейчас дошла до того, что уже питается отбросами с барского европейского стола. Но придет время, когда придет в истинный разум здоровая часть малороссийского народа и вспомнит, что это народ южнорусский. В данном случае – мы на пути к этому. Ту сатанистскую ересь, гордыню украинства – уже пришло время уничтожать физически, потому что некоторые болезни нужно лечить хирургическим путем. В данном случае болезнь уже достигла такой стадии, что никакими припарками она не лечится. Мы это наблюдали 8 лет и говорили об этом постоянно, может быт,ь надо было оперировать в 2014 году с меньшими потерями, но, с другой стороны, за 8 лет, если у кого-то были иллюзии, они исчезли», – отметил Моисеев.

В качестве примера он привёл бывшего мэра Харькова Михаила Добкина.

«Каждый определился уже с тем, на какой стороне процесса он находится. То есть, сейчас уже нельзя так быстро переобуться, в прыжке перебежать, как это делает товарищ Добкин периодически. Диакон Добкин (какое кощунство!), который еще совсем недавно питал надежду возглавить Харьковскую область при новой российской власти. Но не получилось, и он переметнулся. Теперь он носит бандеровскую кепочку и рассказывает, как он будет встречать клятых москалей с автоматом», – добавил публицист.