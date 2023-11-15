«И эта цифра растёт»: изнасилование – излюбленное преступление мигрантов

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Рост преступности среди мигрантов в России составляет от 5 до 25% в зависимости от вида преступлений.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из больных моментов – это изнасилования, приставание к нашим девушкам. Они считают, что имеют на это право, потому что им надо удовлетворить свои определенные потребности. И эта цифра растет. Самое страшное, что это переходит на подростков. Иногда я смотрю: решения судов и действия правоохранительных органов – абсолютно неадекватны», – сказал Семигин.

По его словам, многие мигранты не работают – и живут за счет подработок. То, что курс доллара в России падает, вызывает у них недовольство и толкает на преступления.

Отдельная группа правонарушений совершается в налоговой сфере, но поскольку большинство мигрантов официально не трудоустроено, здесь статистики меньше. Семигин оценил ущерб в «сотни миллионов, если не миллиарды рублей».

По словам депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрия Гусева, каждый мигрант, приезжающий в Россию из стран Средней Азии, занимает на родине порядка 1000 долларов на обустройство и «готов пойти на многое, чтобы вернуть этот долг».

При этом значительная группа мигрантов приезжает в Россию изначально с криминальной целью.