«И эта цифра растёт»: изнасилование – излюбленное преступление мигрантов

Елена Острякова.  
15.11.2023 21:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Рост преступности среди мигрантов в России составляет от 5 до 25% в зависимости от вида преступлений.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Геннадий Семигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рост преступности среди мигрантов в России составляет от 5 до 25% в зависимости от...

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«Один из больных моментов – это изнасилования, приставание к нашим девушкам. Они считают, что имеют на это право, потому что им надо удовлетворить свои определенные потребности. И эта цифра растет. Самое страшное, что это переходит на подростков. Иногда я смотрю: решения судов и действия правоохранительных органов – абсолютно неадекватны», – сказал Семигин.

По его словам, многие мигранты не работают – и живут за счет подработок. То, что курс доллара в России падает, вызывает у них недовольство и толкает на преступления.

Отдельная группа правонарушений совершается в налоговой сфере, но поскольку большинство мигрантов официально не трудоустроено, здесь статистики меньше. Семигин оценил ущерб в «сотни миллионов, если не миллиарды рублей».

По словам депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Дмитрия Гусева, каждый мигрант, приезжающий в Россию из стран Средней Азии, занимает на родине порядка 1000 долларов на обустройство и «готов пойти на многое, чтобы вернуть этот долг».

При этом значительная группа мигрантов приезжает в Россию изначально с криминальной целью.

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