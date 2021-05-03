«И эта шавка…» – Погребинский обрушился на Мураева

03.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Считающийся оппозиционером собственник украинского телеканала «НАШ» депутат Верховной рады прошлых созывов Евгений Мураев используется офисом президента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет близкий к одному из лидеров ОПЗЖ Виктору Медведчуку киевский политолог Михаил Погребинский.

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Он критикует резко критикует Мураева, в частности его слова: «России нужен Донбасс? Если бы он был нужен, там проходил бы псевдореферендум, они бы забрали его еще в 2014 году. Но почему-то не забирают».

«Обратите внимание на лексику «псевдореферендум» и России Донбасс не нужен… И эта шавка (каждый день в эфирах своего канала «НАШ») претендует на роль главного оппозиционера от Юго-Востока (вместо ОПЗЖ). Угадайте с трёх раз почему каналы Медведчука вырубили, а «НАШ» – нет. Очередной договорняк с Офисом президента. В точности как на президентских выборах, когда команда Ахметова, используя Мураева, вывела Порошенко во второй тур», – пишет Погребинский.