И это был город-герой: Киевляне в эфире ТВ робко просят оставить нацизм для Львова

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Гитлеровский коллаборационист Степан Бандера не герой для Киева, но может оставаться таковым на Западной Украине, где в честь главы ОУН и следует переименовывать улицы.

Об этом в эфире канала «Магнолия ТВ» заявил дозвонившийся в студию телезритель, представившийся жителем Киева Артёмом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать, что имею право голоса, и лично ничего не имею против Бандеры», – сначала сделал «реверанс» дозвонившийся.

«Но для меня он не является героем, и для значительной части киевлян он не является героем, и никак не отметился в этом городе. Поэтому назревает вопрос: зачем называть улицы в честь таких неоднозначных персонажей и раскалывать общество?» – продолжил он, затем перейдя к гостю в студии – главарю контролируемой СБУ современной нацистской группировки.

«Я хочу обратиться к Евгению Карасю – если вы хотите назвать улицу в честь Бандеры, то почему бы не поехать, в те места, где он герой, на Западную Украину. Вы же националист, так езжайте туда, и там ратуйте за изменение названий улиц, зачем это навязывать в Киеве?» – предложил рецепт «договорняка» с нацистами киевский телезритель.