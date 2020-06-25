«И это откровенно» – Гайдук рассказал, чем Крым похоронит Украину

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не имеет шансов против российской группировки войск в Крыму, не говоря уже о всей мощи вооружённых сил РФ.

Киев с 2014-го года не может похвастаться практически никакими достижениями по развитию своих военно-морских сил.

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Об этом на «круглом столе» в Киеве заявил экс-командующим ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом адмирал прибег к избитому штампу об «агрессивно-наступательном характере» крымской группировки.

«Результат говорит сам за себя – с 14-го года, после оккупации Крыма, группировка Российской Федерации носит агрессивно-наступательный характер. Создание так называемой системы «длинной руки», когда крылатые ракеты надводного, подводного, авиационного, берегового базирования стали основой активных действий Российской Федерации.

До этого создана система противовоздушной обороны, система освещения надводной обстановки как обеспечения. Какими активами может в этой ситуации, достижениями похвастаться Украина?

Ну, несколько катеров прибрежного плавания, которые имеют определенную конструктивную проблематику, длительные испытания ракетного оружия, два катера современного «ленд-лиза» от США. Ну, и морская пехота, которая не имеет десантно-высадочных средств и используется как сухопутные подразделения. Вот это достижения с 14-го года, которые имеет Украина… и это откровенно», – резюмировал Гайдук.